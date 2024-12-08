CNN: Башар Асад сбежал из взятого без сопротивления боевиками Дамаска

Президент Сирии вместе со своей гвардией покинули свою столицу.Под напором наступающих протурецких боевиков президент Сирийской республики Башар Асад и его гвардия покинули в Дамаск, сдав столицу страны без сопротивления.
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