Арест "гламурного" генерала: Что будет с Сергеем Шойгу?

Если не можем найти СТАЛИНА, давайте ПРОСИТЬ ЛУКАШЕНКО!!! У него не только с мигрантами, но и с генералами ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК!!! Даже НЕКОТОРЫЕ УШЛЫЕ сахарозаводчики хлебают тюремную...!!!👁️💯

Галина Гельдыева

Теперь все понятно, почему у нас все так затягивается, если уж предатели в высших эшелонах. Наверное Пригожину все было известно!!!