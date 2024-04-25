Интересная жизнь с Vera Star "Дружил с Песковым, хотел сбежать на Запад, подозревается в Госизмене": Что пишут в сети об отправленном в СИЗО Тимуре Иванове Подробности задержания заместителя министра обороны Тимура Иванова продолжают обрастать новыми подробностями.
Арест "гламурного" генерала: Что будет с Сергеем Шойгу?
Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
Если не можем найти СТАЛИНА, давайте ПРОСИТЬ ЛУКАШЕНКО!!! У него не только с мигрантами, но и с генералами ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК!!! Даже НЕКОТОРЫЕ УШЛЫЕ сахарозаводчики хлебают тюремную...!!!👁️💯
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1 час.
Галина Гельдыева
Теперь все понятно, почему у нас все так затягивается, если уж предатели в высших эшелонах. Наверное Пригожину все было известно!!!
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42 мин.
bobmihal Krylov
Торгаш!
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39 мин.
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