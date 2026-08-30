Зачем перекрашивали московский Кремль?

Кремль был изначально красным, но в XVIII веке он был побелен по обычаям того времени.Белым его увидел и Наполеон.
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