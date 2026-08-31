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Мировое обозрение

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Идет розыск неизвестного в балаклаве. В Польше произошел пожар на предприятии, производящем дроны для ВСУ

Идет розыск неизвестного в балаклаве. В Польше произошел пожар на предприятии, производящем дроны для ВСУ

В ночь на 31 августа на заводе польской оборонной компании WB Electronics в Скаржиско-Каменне произошел пожар.

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