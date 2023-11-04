Татарстан представил стенд-киберсферу на выставке-форуме «Россия» в Москве

На выставке-форуме «Россия» в Москве открылся стенд-киберсфера Татарстана. Республика выбрала запоминающееся и современное оформление для своего стенда, в отличие от других регионов, передает «Татар-информ».
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