Пугачева обиделась на Мадам и будет мстить?

Как это происходит, не понятно, но вот такой есть в жизни парадокс: одни из кожи вон лезут, чтобы о них хоть как-то заговорили в прессе, а другим и делать ничего не надо – только улеглись одни разговоры, тут же поднимается новая волна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии