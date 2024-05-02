Сидик Афган предсказал фатальную опасность для всего мира в 2024/25 годах Юлия ПономареваВ строгом кабинете, освещенном только светом мониторов и мерцающих индикаторов, Сидик Афган заботливо разглядывает потоки данных, входящие в его систему.