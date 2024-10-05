Екатерина Прокопьева поздравила северян с Днем учителя

Уважаемые работники и ветераны сферы образования! От имени депутатов Архангельского областного Собрания поздравляю вас с Днем учителя!Уважаемые работники и ветераны сферы образования! От имени депутатов Архангельского областного Собрания поздравляю вас с Днем учителя!Этот праздник по-настоящему всенародный, поскольку выходит далеко за рамки профессии, ведь быть учителем — это не только передавать знания, но и прививать культуру, уважение и любовь.
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