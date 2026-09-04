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Регионы России

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Причиной смерти актера Тима Карри стала ишемическая болезнь сердца

Причиной смерти актера Тима Карри стала ишемическая болезнь сердца

Стали известны подробности смерти британского актера Тима Карри. Согласно документам департамента общественного здоровья округа Лос-Анджелес, причиной смерти 80-летнего артиста стала ишемическая болезнь сердца.

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