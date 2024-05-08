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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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EHang продемонстрировала в Абу-Даби беспилотные дроны трёх модификаций: пасса...

EHang продемонстрировала в Абу-Даби беспилотные дроны трёх модификаций: пасса...

EHang продемонстрировала в Абу-Даби беспилотные дроны трёх модификаций: пассажирский, грузовой и пожарныйНедавно китайская компания EHang у себя на родине получила право серийно выпускать летающие такси EH216-S, что в совокупности с разрешением на их эксплуатацию открывает путь к запуску профильных услуг на коммерческой основе.

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