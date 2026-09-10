Сибирячка пыталась ввезти орхидеи из Вьетнама без сертификата

Сотрудники таможни в Сибири остановили в аэропорту женщину, прибывшую из Вьетнама. Во время выборочного контроля в её багаже обнаружили посадочный материал — орхидеи с корнями.
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