В магазинном рисе обнаружено высокое содержание опасных веществ

Согласно новому отчету, опубликованному специально для канала CNN, в образцах магазинного риса более 100 различных марок, приобретенных в Соединенных Штатах, содержалось опасно высокое содержание мышьяка и кадмия .
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