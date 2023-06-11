Самая Модная

258 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ ЭТО ИЗМЕНА,КОТОРОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ ((( стал прятать переписку, да пороли везде наставил, стали прос...Жена Игоря Никола...
  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Моченые яблоки в банках, идеальный рецепт! Думала, яблок вкуснее свежих не бывает, пока не попробовала моченые.

В моей семье готовить домашние моченые яблоки стало обязательной традицией. Дело не только в том, что они всем нам безумно нравятся на вкус, а еще и в том, что это лучшая профилактика от остеопороза и попадания в организм различного рода инфекций.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх