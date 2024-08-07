Мишустин: российская экономика развивается быстрее, чем ожидалось

Он заявил об этом в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым заявил, что российская экономика развивается быстрее, чем ожидалось.
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