Депутат ГД Морозов: заявления о конфронтации НАТО с Россией тащат мир в ядерный коллапс

Заявления о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тянут мир к ядерному коллапсу, Россия никогда не стремилась к конфликту с альянсом, и подобные заявления не изменят цели спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.