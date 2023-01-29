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Депутат ГД Морозов: заявления о конфронтации НАТО с Россией тащат мир в ядерный коллапс

Заявления о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией тянут мир к ядерному коллапсу, Россия никогда не стремилась к конфликту с альянсом, и подобные заявления не изменят цели спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.

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