Постпред России при ОБСЕ упрекнул Германию в медленном расследовании

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о крайне медленном продвижении расследования взрыва «Северных потоков» в Германии.
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