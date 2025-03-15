Мужчина угрожал ножом зашедшим в его дом полицейским и попал под следствие

На Алтае мужчина угрожал ножом полицейским, которые зашли в его дом, и попал под следствие. Соответствующее сообщение появилось на странице управления Следственного комитета (СК) РФ по региону во «Вконтакте».
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