Доминирование Red Bull Racing закончилось? Вердикт Кристиана Хорнера

Доминирование Red Bull Racing закончилось? Вердикт Кристиана ХорнерGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер констатировал, что в начале сезона-2024 конкуренты подтянулись к чемпионской команде Формулы 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии