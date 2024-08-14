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Нижегородская правда

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Гуманитарную помощь жителям Курской области отправили из Дзержинска

Гуманитарную помощь жителям Курской области отправили из Дзержинска

13 августа из Дзержинска жителям Курской области была отправлена первая партия гуманитарной помощи. В сборе посылок в пункте на территории администрации города Дзержинска приняли участие жители города и волонтеры, представители национально-культурных центров, члены Совета ветеранов СВО и некоммерческих организаций, сотрудники администрации города и городской Думы.

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