Ущерб более 2 млрд тенге: попытку вывоза рогов сайги предотвратили на «Хоргосе»

Попытку вывоза 991 рога сайги предотвратили на «Хоргосе», сообщает пресс-служба КНБ РК. 17 октября на международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» департамент погранслужбы КНБ по области Жетису совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвратили попытку вывоза из страны рогов сайги.