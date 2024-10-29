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Первый Панамакс прошёл по СМП, неэкологичный теневой флот и куда потратить застрявшие рупии

Первый Панамакс прошёл по СМП, неэкологичный теневой флот и куда потратить застрявшие рупии

1. В сентябре огромные корабли начали ходить по Северному морскому пути. Речь идёт о контейнеровозах размера «Панамакс», спроектированных так, чтобы они впритык протискивались через старые шлюзы Панамского канала.

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Sergiy Che
В добрый путь!!
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