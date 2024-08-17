А в Елани проходит сегодня второй день грандиозного фестиваля сыра🧀 Посмотрите как много сыра представлено на празднике: от классических до уникальных сортов! На мероприятии также проходит выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, где посетителей ждут удивительные, милые, необходимые или просто приятные глазу вещицы))) Но фестиваль сыра не просто праздник - здесь можно совершить благое дело и помочь фонду "Сердце Елани" в сборе средств для бойцов СВО, попробовать научиться плести маскировочные сети или просто от души оставить послание для тех, кто сейчас защищает наш мир и даёт нам возможность жить.