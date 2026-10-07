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Газета «Культура»

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Скончался Фредди Джексон — исполнитель хита You Are My Lady

Скончался Фредди Джексон — исполнитель хита You Are My Lady

Американский соул- и R&B-исполнитель Фредди Джексон, чья песня You Are My Lady стала классикой жанра, ушел из жизни в возрасте 70 лет.

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