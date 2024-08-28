Процессоры AMD Zen 3, Zen 4 и Zen 5 получили раннюю оптимизацию в текущей версии Windows 1...

Процессоры AMD Zen 3, Zen 4 и Zen 5 получили раннюю оптимизацию в текущей версии Windows 11 23H2Компания AMD сообщила, что оптимизации предсказания ветвлений, которые первоначально были запланированы для обновления Windows 11 24H2, теперь доступны и для текущей версии Windows 11 23H2.