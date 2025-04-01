В ВСУ оправдали нарушение перемирия и выдвинули новые условия

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук попытался оправдать нарушение перемирия со стороны ВСУ, заявив, что для соблюдения соглашений необходимо их должное оформление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии