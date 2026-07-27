Медведчук заявил, что Европа уже решила отобрать власть у Зеленского

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук © Ирина Яковлева/ ТАСС Говоря о конфликте Владимира Зеленского и экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и протестах из-за отставки последнего, глава движения "Другая Украина" отметил, что "если кого-то выводят на майдан, значит, решение уже принято и оно принято не в Киеве" МОСКВА, 22 июля.