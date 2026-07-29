Why, Oh Why Do They Do This? Authored by Steve Watson via Modernity News, Viral footage circulating online shows a British man methodically working his way along the streets of his own city with a wheeled bin and litter picker, clearing the rubbish left by others.
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