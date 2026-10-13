🇺🇸🇺🇦🇷🇺Трамп: Путин больше заинтересован в мире на Украине, чем Зеленский ➖«Я думаю, происходит то, что он хочет заключить сделку, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский захотел заключить сделку.