🇺🇸🇺🇦🇷🇺Трамп: Путин больше заинтересован в мире на Украине, чем Зеленский ➖«Я думаю, происходит то, что он хочет заключить сделку, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский захотел заключить сделку.
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