СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Тихий Дон 1930 года изначально был немым. Его озвучили в 1933 году. Но Ланская похоже в радужных снах все успела отсм...«Королевство крив...
  • Ингерман Ланская
    тогда не надо пытаться изрекать то, что на поверку оказывается Ахинеей«Королевство крив...
  • Александр Николаевич
    ТЕКСТ и ФОТКИ -бесподобные!!! а ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВТЕ НА СЕКУНДОЧКУ- я в это время на КАМЧАТКЕ, мы этого не видели и толк...ЗНАЛ ЛИ ГОРБАЧЕВ?...

Корь, сифилис, туберкулез и оспа. Какой "букет" везут в Россию мигранты?

Корь, сифилис, туберкулез и оспа. Какой "букет" везут в Россию мигранты?

Виктор Анисимов (не буду навязывать своё мнение, но я никогда и ничего не покупаю в мигрантских забегаловках, и никогда не заказываю и не покупаю готовую еду в супермаркетах - её тоже готовят поставляют в основном мигранты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
widgmailru гуськов
а зеле на тебя насрать...
Ответить
9 час.
Марина
в метро толпы грязных и кашляющих мигрантов
Ответить
8 час.
PP
Piotr Priladyshev
Рыба гниёт с головы: всю Гос.Думу привлечь к уголовной ответственности: Суд разберётся  кто и в какой степени виновен в сложившейся ситуации.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх