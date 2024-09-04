Корь, сифилис, туберкулез и оспа. Какой "букет" везут в Россию мигранты?

Виктор Анисимов (не буду навязывать своё мнение, но я никогда и ничего не покупаю в мигрантских забегаловках, и никогда не заказываю и не покупаю готовую еду в супермаркетах - её тоже готовят поставляют в основном мигранты.
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