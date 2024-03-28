VO

Vladimir Orekhov

При этом, наверно, напрасно не договаривает, что истина в том, что, наоборот, по совокупности признаков именно Гейропа вынашивает планы нападения на Россию. Именно против такой тенденции направлены цели СВО (т.е. на обеспечение безопасности России). Более того, по факту в рамках "прокси войны" Гейропа уже напала на Россию и активно в ней участвует поставками вооружений, обучении личного состава ВСУ, участие в руководстве военными операциями и т.п.