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Путин назвал полной чушью заявления, что Россия будет «нападать» на Европу

Путин назвал полной чушью заявления, что Россия будет «нападать» на Европу

Президент Владимир Путин, встретившийся в Торжке с военными летчиками, назвал полной чушью заявления, что Российская Федерация будет «нападать» на Европу.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
При этом, наверно, напрасно не договаривает, что истина в том, что, наоборот, по совокупности признаков именно Гейропа вынашивает планы нападения на Россию. Именно против такой тенденции направлены цели СВО (т.е. на обеспечение безопасности России). Более того, по факту в рамках &quot;прокси войны&quot; Гейропа уже напала на Россию и активно в ней участвует поставками вооружений, обучении личного состава ВСУ, участие в руководстве военными операциями и т.п.
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