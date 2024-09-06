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Лавров рассказал, что на его единственной встрече с Кулебой не было конструктива

Лавров рассказал, что на его единственной встрече с Кулебой не было конструктива

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на его единственной встрече в марте 2022 года в Турции с Дмитрием Кулебой, тогда еще занимавшим пост главы украинского МИД, не было ничего нового и конструктивного.

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