Почти 40 вузов столицы провели предпрофессиональные каникулы для школьников

За 2023/2024 учебный год занятия в ведущих вузах столицы посетили около 20 тысяч десятиклассников. Об этом сообщила первый заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Олеся Лукашук.
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