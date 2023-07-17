Владимир Корнилов: Самая высокооплачиваемая депутатка Британского парламента: узнайте кто и за что получает бешеные деньги!

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Чтобы понять уровень и качество современной западной элиты, оцените эту новость: самым высокооплачиваемым депутатом британского парламента оказалась Лиз Трасс, которая за свои лекции получает 15770 фунтов в час! Лиз! Трасс!! Лекции!!! Самая безграмотная из них, которая сама плакалась, что ее больше учили гендерным вопросам, чем арифметике и чтению! Теперь кто-то платит ей бешеные деньги, чтобы повеселиться над ее перлами о вторжении монголов и татар! Неужели стендап так высоко оплачивается? Эта запись также доступна в Telegram автора.