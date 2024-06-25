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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края оценил ход капитального ремонта социальных объектов в районе имени Лазо

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края оценил ход капитального ремонта социальных объектов в районе имени Лазо

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в район имени Лазо, где оценил ход капитального ремонта средней школы №1 и центральной районной больницы.

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