Петербургская премьера литературно-музыкальноой композиции «Новороссия» собрала аншлаг

Она прошла в Большом зале филармонии имени Шостаковича Накануне, 20 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоялась премьера литературно-музыкальной композиции «Новороссия».
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