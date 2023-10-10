В губкинскую спортшколу «Арктика» поступил многофункциональный тренажер

В отделение адаптивной физкультуры губкинской спортивной школы «Арктика» поступил многофункциональный тренажер, показанный северянам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
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