В Иркутской области полицейские оказали помощь водителю большегруза

Вчера вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Качугский» поступило сообщение о том, что на участке «гора Муя» автодороги Качуг-Жигалово большегруз перегородил дорогу и не может двигаться из-за поломки.
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