Бизнесмен Стерлингов не понимает возмущений из-за сыра в 120 тысяч рублей

Бизнесмен Герман Стерлингов попытался объяснить ценник одного из своих сыров в 120 тысяч рублей.«Это недорого.
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