Россия и Иран подписали межправительственное соглашение по железной дороге Решт — Астара

Железнодорожный участок Решт — Астара в Иране будет строиться во взаимодействии с Москвой. Соответствующее соглашение подписали министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш, передает ТАСС.