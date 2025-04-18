Космос должен «кипеть» жизнью, но мы одни. Разбираемся, куда пропали инопланетяне (парадокс Ферми)

Задумывались ли вы когда-нибудь, глядя на ночное небо, усыпанное мириадами звезд: неужели мы одни в этой необъятной Вселенной? Вопрос стар как мир, но недавние находки астрономов, намекающие на возможные следы жизни на далекой экзопланете K2-18b, снова всколыхнули воображение.