Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Космос должен «кипеть» жизнью, но мы одни. Разбираемся, куда пропали инопланетяне (парадокс Ферми)

Космос должен «кипеть» жизнью, но мы одни. Разбираемся, куда пропали инопланетяне (парадокс Ферми)

Задумывались ли вы когда-нибудь, глядя на ночное небо, усыпанное мириадами звезд: неужели мы одни в этой необъятной Вселенной? Вопрос стар как мир, но недавние находки астрономов, намекающие на возможные следы жизни на далекой экзопланете K2-18b, снова всколыхнули воображение.

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