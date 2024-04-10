Колумбия извлекает затонувший «Святой Грааль», наполненный миллиардами

Изумруды и монеты, давно спрятанные под Карибским морем, вот-вот увидят свет. Правительство Колумбии объявило о плане начать возвращение части сокровищ галеона Сан-Хосе, затонувшего недалеко от Картахены в 1708 году.
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