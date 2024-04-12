На Южной Урале вновь пройдут тотальные проверки автомобилистов на алкоголь

Движение автотранспорта в Курчатовском районе Челябинска ограничат на три месяца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.