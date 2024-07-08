Новосибирцы тратят на покупку одежды 5-10 тысяч рублей в квартал

По данным исследователей, в Новосибирской области люди чаще всего покупают вещи спортивного стиля.Аналитики "Дзен" провели исследование и выяснили, что в Новосибирской области более 56% жителей тратят на покупку одежды 5-10 тысяч рублей в квартал.