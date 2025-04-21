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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Мадрида будет болеть за «Реал» в финале Кубка Испании: «На месте «Барселоны» я был бы осторожен. Она преуспевает, но провали один матч – и дела могут покатиться под гору, как у «Атлетико»

Действующие чемпионы Испании 26 апреля сыграют с «Барселоной». – За кого вы в финале? – За «Реал», пусть победит Мадрид.

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