Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Самые издевательские названия военной техники РФ

Самые издевательские названия военной техники РФ

Кто-то сказал: самое издевательское оружие - ракета "Сатана". но это не так. "Сатана" - это НАТОвское название советской МБР  (межконтинентальной баллистической ракеты) "Воевода", которая на момент своего создания была самым лютым межконтинентальным летающим ужасом.

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