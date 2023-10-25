Шойгу проинспектировал южнодонецкое направление в зоне СВО

В пресс-службе военного ведомства сообщили, что Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в зоне специальной военной операции проверил передовой пункт управления группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении и заслушал доклады по текущей обстановке.
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