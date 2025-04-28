Парк Кирова лидирует в голосовании за выбор объекта благоустройства в Новосибирске

Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства идет в Новосибирске. В списке территорий – 8 объектов, лидерство по голосам пока принадлежит Парку имени Кирова, сообщил мэр областного центра.
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