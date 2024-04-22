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Закон, порядок, государство

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Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожает ДРГ ВСУ при попытках высадиться на острова в Херсонской области

Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожает ДРГ ВСУ при попытках высадиться на острова в Херсонской области

Почти каждый день, чаще – в ночное время, противник пытается зайти на острова, но безуспешно. .

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