Депутат Миронов: вред здоровью жителей Тюмени из-за вонючей воды должен быть возмещен

Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» потребовал автоматически произвести перерасчет платы за воду для жителей Тюмени, а также выплатить компенсации тем, кто отравился или заболел из-за ЧС на водоснабжении.
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