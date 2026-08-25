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Газета.ру

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Депутат Миронов: вред здоровью жителей Тюмени из-за вонючей воды должен быть возмещен

Депутат Миронов: вред здоровью жителей Тюмени из-за вонючей воды должен быть возмещен

Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» потребовал автоматически произвести перерасчет платы за воду для жителей Тюмени, а также выплатить компенсации тем, кто отравился или заболел из-за ЧС на водоснабжении.

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