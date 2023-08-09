Закон и Порядок

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Афроамериканцы будут компактно проживать в России

Афроамериканцы будут компактно проживать в России

Программа рассчитана на 5 лет. Пока в Россию планируется переселить около 3000 африканеров-глав семейств, плюс члены их семей https://rreporter.

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Комментарии
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tsan tsan
Надо же, не спросили у вас ! Простите, а сколько земли вы обрабатываете ? И умеете ли вообще на земле работать ?
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Александр Рожков
Какая долгожданная новость! Как долго мы этого ждали! Наконец -  то!
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10 час.
ПавелЗзаварзин
Совсем охренели, что-ли?
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